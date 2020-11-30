В Минздраве зарегистрировали второй препарат от спинальной мышечной атрофии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Препарат "Рисдиплам", который необходим при лечении спинальной мышечной атрофии, зарегистрировали в министерстве здравоохранения РФ. Информация опубликована в реестре разрешений на проведение клинических исследований Минздрава России.

"Номер и дата регистрационного удостоверения: ЛП-006602 от 26 ноября 2020 года", – говорится в сообщении.

Ранее правительство включило препарат "Спинраза" от спинальной мышечной атрофии в перечень жизненно необходимых лекарств на 2021 год. Стоимость одной инъекции составляет 125 тысяч долларов. Уточняется, что препарат вводят на протяжении всей жизни в качестве терапии.