Препарат "Спинраза" включили в список жизненно важных лекарств

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Правительство РФ включило препарат "Спинраза" в перечень жизненно необходимых лекарств на 2021 год. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Отмечается, что этот препарат необходим при лечении спинальной мышечной атрофии, которая угнетающе действует на моторные функции, в частности у детей. В случае прогрессирования заболевания ребенок может перестать двигаться, а иногда и дышать.

Стоимость одной инъекции "Спинразы" составляет 125 тысяч долларов. Уточняется, что препарат вводят на протяжении всей жизни в качестве терапии.

Ранее Михаил Мишустин сообщил, что все вакцины от коронавируса войдут в перечень жизненно важных лекарств. Также с 2021 года список пополнится 25 новыми препаратами.