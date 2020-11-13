Минздрав начал работу по пересмотру цен на некоторые препараты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Минздрав начал работу по пересмотру цен на некоторые лекарственные препараты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время Росздравнадзором подготовлено заключение о дефиците и рисках возникновения дефицита на ряд препаратов", – указано в заявлении министерства.

В ведомстве отметили, что изменение стоимости некоторых лекарств станет возможным только после проведения экспертизы.

Ранее Минздрав РФ, Росздравнадзор и ФАС начали применять новый механизм перерегистрации цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов при угрозе или уже наступившем дефиците. Сообщалось, что это позволяет привлекать производителей на рынок.

Сергей Собянин также рассказал, что в столице планируется построить завод по производству жизненно важных лекарств. Городские власти уже объявили конкурс на заключение соответствующего офсетного контракта.

