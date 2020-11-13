Собянин заявил о планах построить завод по производству жизненно важных лекарств в Москве

00:22
Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Новый завод по производству жизненно важных лекарств планируется построить в Москве. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник сообщил, что власти города уже объявили конкурс на заключение пятого офсетного контракта. Согласно условиям договора, инвестор будет вкладывать деньги в производство товара, а город гарантирует его долгосрочную закупку.
"По условиям, инвестор вложит 1 миллиард рублей в строительство фармацевтического завода, а город будет закупать у него производимые лекарства для медицинских учреждений столицы", – написал Собянин на своей странице во "ВКонтакте".
Таким образом, город получит выгоду в виде новых рабочих мест, налогов и снижения закупочной цены. Похожие контракты в сфере фармацевтики уже заключались, отметил мэр.
"Компания "Биокад", которая победила в конкурсе в 2017 году, уже построила первую очередь завода и скоро начнет поставлять лекарства в московские больницы. Компания "Р-Опра" сейчас строит завод", – сообщил Собянин.
Градоначальник добавил, что в будущем планируется заключать офсетные контракты в сферах транспортного машиностроения, техники для ЖКХ, IT-оборудования, медицинских изделий и питания.
Ранее Собянин заявил, что московская медицина справляется с COVID-19. По словам мэра, в госпиталях отмечается практически 50% запаса прочности.
Собянин дал прогноз по росту заболеваемости коронавирусом в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: