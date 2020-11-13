Собянин заявил о планах построить завод по производству жизненно важных лекарств в Москве

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новый завод по производству жизненно важных лекарств планируется построить в Москве. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник сообщил, что власти города уже объявили конкурс на заключение пятого офсетного контракта. Согласно условиям договора, инвестор будет вкладывать деньги в производство товара, а город гарантирует его долгосрочную закупку.

"По условиям, инвестор вложит 1 миллиард рублей в строительство фармацевтического завода, а город будет закупать у него производимые лекарства для медицинских учреждений столицы", – написал Собянин на своей странице во "ВКонтакте".

Таким образом, город получит выгоду в виде новых рабочих мест, налогов и снижения закупочной цены. Похожие контракты в сфере фармацевтики уже заключались, отметил мэр.

"Компания "Биокад", которая победила в конкурсе в 2017 году, уже построила первую очередь завода и скоро начнет поставлять лекарства в московские больницы. Компания "Р-Опра" сейчас строит завод", – сообщил Собянин.

Градоначальник добавил, что в будущем планируется заключать офсетные контракты в сферах транспортного машиностроения, техники для ЖКХ, IT-оборудования, медицинских изделий и питания.

Ранее Собянин заявил, что московская медицина справляется с COVID-19. По словам мэра, в госпиталях отмечается практически 50% запаса прочности.