Минздрав зарегистрировал препарат от СМА "Золгенсма"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минздрав РФ зарегистрировал препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) "Золгенсма". Об этом свидетельствуют данные реестра лекарственных средств.

"Дата регистрации: 9 декабря 2021 года. Дата окончания действия: 9 декабря 2026 года", – следует из сообщения.

Препарат "Золгенсма" включен в Книгу рекордов Гиннесса как самое дорогое лекарство в мире. Стоимость одного укола составляет около 160 миллионов рублей.

Ранее правительство включило препарат "Спинраза" от спинальной мышечной атрофии в перечень жизненно необходимых лекарств на 2021 год. Стоимость одной инъекции составляет 125 тысяч долларов. Препарат вводят на протяжении всей жизни в качестве терапии.