Потенциально опасный астероид пролетит в 6 млн км от Земли 23 августа

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Астероид 6037 (1988 EG), который считается потенциально опасным, пролетит на расстоянии около 6 миллионов километров от Земли 23 августа. Информация о нем появилась на официальном портале Центра изучения околоземных объектов NASA.

Уточняется, что диаметр этого небесного тела составляет от 430 до 960 метров. Ближе всего оно будет к Земле в 11:18 по московскому времени. В этот момент астероид будет находиться почти в 6,1 миллиона километров от планеты.

Специалисты объяснили, что к потенциально опасным небесное тело отнесли из-за того, что его сближение с Землей будет на расстоянии меньше 7,5 миллиона километров.

В настоящее время астероид движется со скоростью 4,25 километра в секунду.

Эксперты обратили внимание, что такое небесное тело может пересечь орбиту Земли, однако это не значит, что оно обязательно столкнется с планетой.

Ранее старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов рассказал, к чему может привести падение на Землю астероида Апофис. По оценкам специалиста, такое событие в состоянии уничтожить сравнимую с Российским регионом территорию. Но при этом оно не вызовет глобальную катастрофу. Предполагается, что Апофис пролетит на расстоянии 32 тысяч километров от Земли весной 2029 года.

В свою очередь, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе тоже подтвердил, что астероид Апофис не представляет опасности для Земли.



Ученые заявили, что к Земле летит большой астероид