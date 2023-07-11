Ученые обнаружили две новые экзопланеты класса субнептун

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Астрономы во время исследования с помощью космического зонда TESS обнаружили две экзопланеты (планеты, находящиеся за пределами Солнечной системы. – Прим. ред.) класса субнептун. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследования, опубликованные в arXiv.

Отмечается, что новые планеты получили названия TOI-2084 b и TOI-4184 b. Они вращаются вокруг красных карликов, их размеры в 2,4–2,5 раза больше Земли.

По информации издания, масса TOI-2084 b составляет 6,74 массы Земли, возраст планеты – 7,5 миллиарда лет. Равновесная температура – около 527 кельвинов. Ее орбитальный период составляет 6,08 дня при расстоянии 0,05 астрономической единицы. Расстояние от Земли оценивается в 372 световых года.

Ученые также выяснили, что масса TOI-4184 b оценивается в 6,6 массы Земли, возраст родительской звезды – 6,7 миллиарда лет. Орбитальный период планеты составляет 4,9 дня. Она находится на расстоянии от звезды 0,034 астрономической единицы. Равновесная температура – 412 кельвинов, расстояние от Земли оценивается в 225,6 светового года.

Добавляется, что телескоп искал кандидатов в экзопланеты по изменению блеска их родительских звезд. Этот метод называется транзитным. К настоящему моменту TESS идентифицировал порядка 6 700 объектов-кандидатов.

Из них 360 были подтверждены как экзопланеты. Обе новые планеты телескоп классифицировал как субнептуны. Астрономы предполагают, что в них могут быть запасы воды, водорода, гелия и комбинации этих веществ, заключили на сайте.

Ранее ученые Российской академии наук зафиксировали восемь новых потенциальных экзопланет при помощи роботизированного телескопа. Исследователи тогда сообщали о своем желании использовать метод транзитной фотометрии для поисков.

До этого космический телескоп NASA "Джеймс Уэбб" зафиксировал спиральную галактику в созвездии Пегаса. Она находится в 220 миллионах световых лет от Земли.

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