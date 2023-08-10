Ученый рассказал, когда лучше наблюдать за звездопадом Персеиды

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Звездопад Персеиды лучше всего будет виден в ночи на 13 и 14 августа, отметил преподаватель физико-технологического факультета нижегородского педагогического университета Алексей Киселев.

Эксперт объяснил, что жители центральной части России пропустят пик звездного потока, когда будут сгорать около 100 метеоров в час, поскольку он ожидается 13 августа в период с 12:00 до 13:00. В это время будет светло, наблюдать за потоком Персеиды не получится, добавил он.

"Идеальное время для наблюдения – ночи с 12 на 13 августа и с 13 на 14 августа. Интенсивность будет меньше – до 40 метеоров в час, но тем не менее будет достаточно зрелищно", – передает РИА Новости слова Киселева.

Специалист посоветовал смотреть на звездопад после 22:00 за пределами города на открытой местности, где меньше электрического света.

Ранее астрономы уточнили, что у метеоров потока Персеиды высокая яркость и скорость – до 60 километров в секунду. Свечение некоторых из них может достигать нескольких секунд, в таком случае их называют болидами.

Источником потока является шлейф пылевых частиц, которые выпускает комета 109/Свифта-Туттля. Частицы сгорают в атмосфере, когда Земля проходит через поток, так в небе появляются вспышки – метеоры. Обычно их количество увеличивается за неделю до ночи пика и в течение недели после нее.



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