Россияне увидят пик метеорного потока Персеиды в августе

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Метеорный поток Персеиды достигнет максимальной активности в ночь на 12 августа. Россияне смогут увидеть в небе до двух "падающих звезд" в минуту. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

"По данным Международной метеорной организации, (в ночь на 12 августа, когда мощность потока достигнет пика. – Прим. ред.) ожидается до 100 метеоров в час, или 1–2 метеора в минуту. Наблюдения возможны при благоприятных погодных условиях и отсутствии городской засветки", – сказано в сообщении.

Астрономы уточнили, что действие потока приходится на период с 14 июля по 1 сентября. Лучшее время для наблюдения за звездопадом в ночь на 12 августа – с полуночи до рассвета, добавили они.

Отмечается, что у метеоров потока Персеиды высокая яркость и скорость – до 60 километров в секунду. Свечение некоторых из них может достигать нескольких секунд, в таком случае их называют болидами.

По информации агентства, Персеиды – ежегодный метеорный поток. Его источником является шлейф пылевых частиц, которые выпускает комета 109/Свифта-Туттля. Частицы сгорают в атмосфере, когда Земля проходит через поток, так в небе появляются вспышки – метеоры.

Добавляется, что обычно их количество увеличивается за неделю до ночи пика и в течение недели после нее. Таким образом, увидеть отдельные "падающие звезды" над северо-восточным горизонтом можно будет уже в начале августа.

Ранее россияне могли наблюдать полутеневое затмение Луны. Оно произошло 5 мая. Затмение продлилось 4 часа 17 минут. Максимальное погружение Луны в полутень наступило в 20:23 по московскому времени.

До этого москвичи смогли увидеть пик метеорного потока Лириды в ночь на 23 апреля. Погода была благоприятной для ночных астрономических наблюдений.

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