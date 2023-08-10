Эксперты рассказали, где можно будет увидеть звездопад Персеиды

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Пик одного из самых ярких звездопадов в году – Персеиды – придется на ночи 12 и 13 августа. Особенно хорошо он будет виден вечером 13 августа в центральной части России. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на исследование "Яндекс Погоды".

С помощью технологии "Метеум" эксперты выяснили, что именно в это время звездопад можно будет наблюдать невооруженным глазом. Метеоры похожи на яркие полосы, в пик потока ожидается до 100 падающих метеоров в час.

Отмечается, что хорошо метеорный поток будет виден в период 00:00–01:00 13 августа в уральских городах Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени и Уфе. Там прогнозируется ясная погода без осадков. Также наблюдать за явлением получится в Казани и Самаре.

Шанс увидеть звездопад есть и у жителей Новосибирска, Омска и Томска. В этих городах 13 августа, по прогнозам синоптиков, будет пасмурно, так что звезды рассмотреть будет тяжелее, предупредили в сообщении.

В Москве и Санкт-Петербурге прогнозируется в этот день облачная погода с прояснениями, так что увидеть явление у них тоже получится. Небо станет хорошо просматриваться ближе к ночи. Для лучшего обзора стоит поехать за город, посоветовал руководитель сервиса Александр Ганьшин.

"Лучше всего для наблюдения такого красивого и необычного явления, как звездный дождь, выехать на природу, чтобы увидеть, как метеорный поток простирается по всему небу", – объяснил он.

Ранее астрономы уточнили, что у метеоров потока Персеиды высокая яркость и скорость – до 60 километров в секунду. Свечение некоторых из них может достигать нескольких секунд, в таком случае их называют болидами.

Также в ночь на 1 августа в Москве наблюдалось осетровое суперлуние. Самое крупное суперлуние этого года пройдет 30 августа.

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