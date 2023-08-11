Жителей Подмосковья предупредили о высокой пожарной опасности до вечера 12 августа

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Желтый уровень погодной опасности из-за риска пожаров объявлен в Московской области до вечера 12 августа. Об этом сообщили в российском Гидрометцентре.

Предупреждение будет действовать до 22:00. Уровню опасности присвоили четвертый ранг.

В Москве и области также действует желтый уровень погодной опасности из-за грозы и порывистого ветра. Предупреждение продлится до 21:00 11 августа.

Ранее в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы предупредили, что до конца дня в столице будет идти кратковременный дождь, сильный ливень и гроза. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

При этом руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов уточнил, что дожди прекратятся только в воскресенье, 13 августа. В субботу ожидаются фронтальные дожди. Они могут быть как умеренные, так и сильные.

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье на 11 августа