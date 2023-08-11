Москвичам пообещали жаркую погоду во второй половине августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 15 августа температура воздуха в Москве начнет расти и достигнет 29 градусов. Об этом Агентству "Москва" сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В предстоящие выходные, 12 и 13 августа, в столице ожидается дождливая погода с температурными значениями днем от 22 до 24 градусов, ночью – от 12 до 17 градусов.

"Во вторник начнется постепенное повышение температуры, днем – 23–28 градусов, осадки уже будут местами и совсем небольшие. В среду – небольшая облачность, ночью – 11–16 градусов, а днем уже 24–29 и без осадков", – сообщил он.

Подобные температурные значения, по словам Вильфанда, окажутся на четыре градуса выше нормы. В Московской области столбики термометров могут подняться до 30 градусов.

До конца дня пятницы, 11 августа, в Москве местами ожидается сильный ливень с грозами. Ветер может усилиться до 15 метров в секунду. В связи с этим жителям столицы рекомендовали соблюдать меры безопасности, не находиться вблизи линий электропередачи, деревьев и шатких конструкций.



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