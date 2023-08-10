Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре 11 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье 11 августа из-за грозы и порывистого ветра. Об этом на своем сайте сообщает Гидрометцентр России.

Отмечается, что скорость ветра будет достигать 15 метров в секунду. Предупреждение о потенциально опасной погоде действует с 09:00 до 21:00 11 августа.

Ранее москвичам рассказали, что температура воздуха 11 августа в Москве прогреется до 29 градусов, в области – до 30 градусов.

В свою очередь, 10 августа в Москве и области ожидается переменная облачность без осадков. Столичные столбики термометров поднимутся до 25–27 градусов, в Подмосковье, по прогнозам, – от 23 до 28 градусов.

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