Москвичам рассказали о погоде 10 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В четверг, 10 августа, в столице и области ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве составит от 25 до 27 градусов, в Подмосковье – от 23 до 28 градусов.

Скорость северо-западного и северного ветра составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 753 миллиметра ртутного столба.

Аномальная жара завершилась в столице. За прошедшие несколько дней столбики термометров показывали до 34 градусов. С 10 августа в Москву, по прогнозам синоптиков, вернется погода без осадков.

Ранее стало известно, что среднесуточная температура 7 августа в Москве составила 26 градусов. Такая высокая температура случается в последнем месяце лета в среднем один раз в 15 лет.

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