Москвичей предупредили о ливне и грозе до конца дня 11 августа

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидается кратковременный дождь, сильный ливень и гроза, сообщается в телеграм-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Ожидается, что при грозе ветер усилится до 15 метров в секунду. В связи с этим жителей столицы просят соблюдать меры безопасности, не находиться вблизи линий электропередачи, деревьев и шатких конструкций.

По возможности горожан просят не покидать помещение, закрывать окна и двери. Тем, кто находится на улице, следует покинуть открытое пространство. Если гроза и дождь застали в автомобиле, нужно включить аварийные огни, прекратить движение, заглушить двигатель и плотно закрыть окна и двери.



Тем, кто передвигается на велосипеде, нужно отойти от него на расстояние не менее 30 метров и переждать грозу. В ведомстве также напомнили, что неблагоприятные погодные условия могут затруднять движение, повышают шанс образования заторов и аварий.



В случае необходимости следует звонить по единому телефонному номеру вызова экстренных служб 112.

В комплексе городского хозяйства Москвы жителей столицы призвали быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. В Дептрансе попросили автомобилистов быть внимательны за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что дожди прекратятся только в воскресенье, сообщает News.ru.

По его словам, 12 августа в столичном регионе ожидаются фронтальные дожди. Они могут быть как умеренные, так и сильные. Они пройдут практически на всей территории региона. При этом 13 августа основная зона осадков отойдет от столицы. Температура в выходные составит 22–25 градусов тепла.

Синоптик подчеркнул, что такая погода не сигнализирует о наступлении холодов, и уже на следующей неделе тепло вернется в столицу.

Из-за грозы и порывистого ветра в Москве и Подмосковье был объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение о потенциально опасной погоде будет актуально с 09:00 до 21:00 11 августа.

В предстоящие выходные в столице прогнозируются кратковременные дожди и до 25 градусов тепла. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова также предупредила, что в воскресенье, 13 августа, в городе ожидается неустойчивая погода. Ночью столбики термометров покажут до 15–16 градусов, днем – до 23–25 градусов.



Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье на 11 августа