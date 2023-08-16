Движение на путепроводе на 24-м км Ленинградского шоссе запустят в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение на путепроводе на 24-м километре Ленинградского шоссе откроют в следующем году. Готовность объекта составляет 40%, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Ведутся работы по монтажу металлоконструкций пролетного строения, завершено строительство опор, а также надвижка пролетного строения над ж/д путями", – отметил он.

Протяженность путепровода составит более 500 метров. Его строят на основном ходе Ленинградского шоссе на пересечении с путями Октябрьской железной дороги и Международным шоссе. На шоссе сделают четыре полосы движения в двух направлениях.

В следующем году планируется начать демонтаж существующего путепровода на Ленинградском шоссе. Эти работы не будут воздействовать на движение поездов, указал Загрутдинов.

Благодаря новому путепроводу водители автомобилей смогут ездить с комфортом и безопасностью.

Ранее Собянин открыл движение по участку Московского скоростного диаметра от Южной рокады до МКАД. Градоначальник уточнил, что два километра из этого участка составляют эстакады и тоннели.

До этого был открыт новый путепровод с внутренней стороны Московской кольцевой автомобильной дороги на трассу М4 "Дон" со съездом в сторону области. Теперь потоки на въездах в Москву и М4 не пересекаются, что помогает разгрузить трафик, заявил мэр.

Новые столичные эстакады через МЦК разгрузят Третье транспортное кольцо