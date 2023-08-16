15:23Город
Семь школ и детсадов по программе стимулирования создания рабочих мест заработали в Москве
Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Три школы и четыре детских сада заработали в Москве по программе стимулирования создания рабочих мест с начала этого года. Об этом рассказала пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города.
"Городская программа по стимулированию создания мест приложения труда работает в столице с 2020 года. За этот период мы заключили с инвесторами 50 соглашений, по которым будет возведено почти 100 объектов различного назначения – коммерческого, промышленного и социального", – отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Одно из зданий находится на улице Берзарина на северо-западе Москвы. Там располагается частная школа, рассчитанная на 800 мест. Благодаря реализации проекта в данном районе появилось 119 новых рабочих мест.
По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислава Овчинского, в ТиНАО подошло к завершению возведение четырех объектов. В поселении Сосенском в эксплуатацию ввели детский сад на 220 детей и школу, рассчитанную на 1 150 мест.
Программа стимулирования создания рабочих мест необходима для комплексной застройки районов Москвы.
Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в рамках реализации 19 проектов комплексного развития территорий (КРТ) в восьми столичных округах построят 24 школы и детских сада.
В свою очередь, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман сообщил, что около 13 проектов КРТ предусматривают возведение почти 3,5 миллиона "квадратов" жилья и более 2,5 миллиона "квадратов" общественно-деловой недвижимости.
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