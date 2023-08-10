Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Инвесторы в июле передали в собственность Москвы три новых детских сада в ТиНАО, сообщает пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

По словам заммэра Владимира Ефимова, в ТиНАО построили и передали детские сады общей площадью 13,8 тысячи "квадратов".

"Учреждения рассчитаны на 850 мест. Сейчас завершается передача новых корпусов учебным заведениям", – подчеркнул заммэра.

Ефимов рассказал, что два детских сада возвели по инвестконтрактам, еще один – по договору участия. Эти здания приняли в собственность столицы в июле 2023 года.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что здание площадью 4,6 тысячи квадратных метров по адресу поселение Сосенское, улица Александры Монаховой, дом 80, строение 1, передали школе № 338 имени Героя Советского Союза Авдеева. Этот детский сад рассчитан на 300 воспитанников.

Еще два детских сада находятся по адресам поселение Внуковское, улица Бориса Пастернака, дом 47А, и поселение Рязановское, улица Логинова, дом 8. Первое здание площадью 4,7 тысячи "квадратов" рассчитано на 350 мест, второе площадью 3,9 тысячи квадратных метров – на 200 детей.

Ранее сообщалось, что детский сад на 250 и школу на 550 мест построят в Нижегородском районе Москвы по адресам Рязанский проспект, владения 4-А, 4, улица Газгольдерная, владение 10А, строения 14, 15, 17, 18, 19, 22, владение 10А. Эти объекты планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году.

До этого глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев рассказал, что детский образовательный центр заработает в составе многофункционального комплекса в Нижегородском районе Москвы в следующем году.



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