Школу и детский сад построят в Нижегородском районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Детский сад на 250 и школу на 550 мест построят в Нижегородском районе Москвы. Объекты планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году, сообщается на сайте столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Отмечается, что учреждения появятся по адресам Рязанский проспект, владения 4-А, 4, улица Газгольдерная, владение 10А, строения 14, 15, 17, 18, 19, 22, владение 10А. Строительством займется ГК "Гранель".

Договор о передаче будет заключен с АО "Центрсток" (входит в ГК "Гранель"), которое осуществляющет строительство жилого комплекса в Нижегородском районе, рассказала руководитель Москомстройинвеста Анастасия Пятова. В документе отразят параметры и порядок передачи объектов в собственность Москвы.

Ранее школу построили в 17-м квартале Некрасовки, сейчас там завершаются работы по благоустройству территории. Трехэтажное здание рассчитано на 1 150 учащихся.

До этого сообщалось, что инвесторы построят и передадут столице детский сад, образовательный комплекс и две школы по договорам долевого участия (ДДУ) на западе и северо-западе города. В реализацию проектов инвестируют более восьми миллиардов рублей.

Новости часа: 30 школ построят в Сосенском до 2025 года