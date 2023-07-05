Инвесторы построят и передадут городу четыре образовательных объекта в ЗАО и СЗАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Инвесторы построят и передадут Москве детский сад, образовательный комплекс и две школы по договорам долевого участия (ДДУ) на западе и северо-западе столицы. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В июне этого года согласованы договоры участия, по которым инвесторы должны построить и передать городу один детский сад, рассчитанный на 350 воспитанников, а также две школы и один образовательный комплекс на 2,9 тысячи учащихся", – приводят его слова на портале мэра и правительства Москвы.

В реализацию проектов инвестируют более восьми миллиардов рублей. Согласно договорам, образовательные учреждения должны быть построены в период с 2024 по 2028 год.

Как сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, на западе Москвы построят детский сад и две школы. Образовательный комплекс на 1,1 тысячи человек появится на северо-западе города.

В свою очередь, председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова пояснила, что договоры еще не заключены и находятся на финальной стадии согласования. Согласно документам, объекты возведут в районах Очаково-Матвеевское и Покровское-Стрешнево.

До этого стало известно, что детский сад также построят в Южном Бутове. Он будет рассчитан на 150 детей в возрасте от трех до семи лет. В учреждении для подопечных обеспечат все необходимые условия: разместят спальни, буфет, игровые и пространства для занятий.



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