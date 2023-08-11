Почти 25 школ и детских садов построят в восьми округах Москвы по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В рамках реализации 19 проектов комплексного развития территорий (КРТ) в восьми столичных округах построят 24 школы и детских сада. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"24 здания школ и детских садов планируется возвести в 13 районах города. Среди них – 14 детских садов общей площадью свыше 21 тысячи квадратных метров для 3,2 тысячи воспитанников и 10 школ общей площадью почти 36 тысяч квадратных метров, которые смогут посещать 7,2 тысячи учеников", – сообщил он.

Новые объекты социнфраструктуры появятся в Черемушках, Котловке, Печатниках, Лефортове и других районах города. Порядка 13 проектов КРТ предусматривают возведение почти 3,5 миллиона "квадратов" жилья и более 2,5 миллиона "квадратов" общественно-деловой недвижимости, пояснил руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

В свою очередь, председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская подчеркнула, что строительство развитой образовательной инфраструктуры является приоритетной задачей города.

"Предусматривая такие факторы и закладывая их решения в проекты, мы не только удовлетворяем текущие потребности районов, но и вносим существенный вклад в будущее", – сказала она.

Как сообщалось ранее, по программе КРТ в Москве также построят 14 спортивных комплексов. Общая площадь будущих объектов составит 91,5 тысячи квадратных метров. Их построят на территориях, расположенных на юге, севере, западе, юго-западе и юго-востоке города.



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