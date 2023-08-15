Собянин наградил 14 семей почетным знаком "Родительская слава"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин присудил почетный знак "Родительская слава" 14 столичным многодетным семьям. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Там отметили, что распоряжение было подписано за заседании президиума столичного правительства. Соответствующий знак могут получить родители или усыновители, постоянно проживающие в Москве не менее 10 лет, состоящие в официальном браке и воспитывающие пять и более детей.

Добавляется, что, если семья неполная, награду присуждают одному из родителей. Получить ее можно, когда пятый ребенок достигает возраста пяти лет. В этом году удостоились награды 28 родителей. В семьях родились и воспитываются 106 детей.

В числе награжденных Елена и Павел Демины (11 детей), Елена и Владимир Русевы (10 детей), Алена и Роман Федотовы (девять детей). Восемь детей воспитываются в семьях Веры и Тимофея Асачевых, Надежды и Сергея Барковых, Виктории и Дмитрия Бурхетьевых, Юлии и Евгения Шамовых.

Также звание присудили Анне и Федору Ичиным, Елене и Роману Каюковым, Нине и Петру Сергеевым, в этих семьях семь детей. Шесть детей растут у Евгении и Андрея Будтолаевых, Тамары и Александра Елешевых, Натальи и Александра Ласкиных. Помимо этого, награду вручили Надежде и Сергею Баженовым (пять детей).

Почетный знак "Родительская слава города Москвы" утвердили в 2009 году в целях повышения престижа многодетной семьи, укрепления института московской семьи и социального статуса материнства и отцовства, с того момента были отмечены 349 подобных семей. Во время награждения одному из родителей выплачивают 275 тысяч рублей, добавили в сообщении.

Подчеркивается, что за последние 13 лет число столичных многодетных семей увеличилось в три раза: с 65,7 тысячи до более чем 200 тысяч. В них растут 498 тысяч детей (в 2010 году цифра составляла 163,2 тысячи).

Ранее Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила выплачивать за рождение двойни 250 тысяч рублей, за тройню – 350 тысяч рублей, за четверняшек – 500 тысяч рублей, за пятерняшек – 1 миллион рублей. На данный момент за двойню закон предполагает выплату 45 818 рублей.

До этого депутат ГД Василий Власов выступил с инициативой давать каждый месяц два дополнительных выходных родителям детей в возрасте до одного года, так как у них прибавляется дополнительная бытовая нагрузка в виде воспитания ребенка и ухода за ним.

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