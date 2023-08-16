Собянин наградил победителей городского конкурса "Московские мастера"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин наградил победителей 26-го конкурса "Московские мастера", а также его участников из числа представителей трудовых династий города. Церемония состоялась в Белом зале мэрии Москвы.

"Мы 25 раз провели конкурс, <...> пожалуй, за все годы это самый масштабный и самый конкурентный конкурс, который преодолеть было чрезвычайно сложно, но вы победили. Поздравляю вас", – сказал в ходе мероприятия градоначальник.

Он отметил, что российская столица, будучи одним из самых развитых городов мира, предоставляет своим жителям большие возможности: здесь можно выбрать любую сферу деятельности – от кулинарии до космонавтики. В то же время мэр признал, что успешная карьера в столице требует постоянного роста и самосовершенствования. С этим, однако, достойно справляются участники "Московских мастеров", заметил Собянин.

Градоначальник добавил, что Москву называют лучшим городом на Земле из-за ее красоты, удобства и благоустройства, однако такой российскую столицу делают в том числе ее жители.

"Когда говорят, что Москва лучший город Земли, конечно, многие подразумевают парки, скверы, дороги, транспорт, театры и так далее. Но на самом деле Москва лучший город Земли в первую очередь потому, что здесь живут такие замечательные люди, как вы", – отметил глава города.

В этом году конкурс "Московские мастера" проходил по 40 профессиям, в том числе двум новым – это специалист по работе с молодежью и оператор дефектоскопной тележки. В нем приняли участие порядка 20 тысяч человек из более чем 1,4 тысячи компаний. Победителями стали 123 специалиста, из которых 41 занял первые места. Последние получили гранты в размере 300 тысяч рублей, а за вторые и третьи места вручали 200 и 150 тысяч соответственно.

Ранее, в преддверии Дня строителя, который отмечался 13 августа, Сергей Собянин наградил победителей ежегодного конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства – 2022". На конкурс было подано 124 заявки, лучшими в итоге признали 23 проекта, в том числе Большую кольцевую линию метро.

