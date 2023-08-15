Прием заявок на участие в конкурсе "Культурный код. Москва" продлится до 20 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прием заявок на участие в конкурсе видеороликов "Культурный код. Москва" продлится до 20 августа включительно. Проект задуман как способ взглянуть на город, его культуру, образ жизни и развитие глазами тех, кто непосредственно соприкасается с ним ежедневно, – то есть не со стороны, а изнутри. Таким образом, проект станет своеобразным манифестом Москвы, созданным его жителями.

Никаких ограничений по жанрам не предусмотрено – это может быть игровой мини-фильм, а также документальные зарисовки, анимационные клипы, музыкальные видео и так далее.

Оценивать работы будет авторитетное жюри, состоящее из представителей кинобизнеса, режиссеров, сценаристов, урбанистов, архитекторов. Возглавляет его актер и худрук Московского театра О. Табакова Владимир Машков.

Свои силы можно попробовать в пяти номинациях:

"Город для жизни" – предусмотрена для тех работ, которые раскрывают суть жилых, общественных, транспортных объектов, элементов ландшафта и городской инфраструктуры и связей, ими создаваемых;

– предусмотрена для тех работ, которые раскрывают суть жилых, общественных, транспортных объектов, элементов ландшафта и городской инфраструктуры и связей, ими создаваемых; "Ритмы столицы" – ролики, которые смогли "измерить пульс" такого живого организма, как Москва, взглянув под новым углом на повседневные дела;

– ролики, которые смогли "измерить пульс" такого живого организма, как Москва, взглянув под новым углом на повседневные дела; "Моя Москва" – личные истории, которые разворачивались в декорациях любимого города, а возможно обыграть наиболее популярные мифы и легенды столицы;

– личные истории, которые разворачивались в декорациях любимого города, а возможно обыграть наиболее популярные мифы и легенды столицы; "Гений места" – ролики, в сюжетах которых наиболее удачно будут раскрыты истории личностей, внесших вклад в физическое воплощение или в создание образа Москвы;

– ролики, в сюжетах которых наиболее удачно будут раскрыты истории личностей, внесших вклад в физическое воплощение или в создание образа Москвы; "Бег времени" – работы, запечатлевшие процесс постоянной трансформации российской столицы, ее движение в будущее.

Снять ролик и загрузить его на сайт необходимо до 20 августа включительно. Победителей ждут ценные призы. Торжественная церемония награждения и показ клипов-лауреатов состоится 4 сентября в парке "Зарядье" в рамках Московского урбанистического форума – 2023.

Ранее стало известно, что фестиваль уличной культуры "Уличная классика" пройдет с 18 по 20 августа в "Зарядье" в рамках Московского урбанистического форума. В пространстве "Северного тоннеля" запланированы рэп-батлы, выставка граффити, выступления танцоров, а также мастер-классы по диджеингу, брейк-дансу и хип-хопу. Также в рамках фестиваля запланированы выставка "Вовлечение" о зарождении стрит-арта и выставка фотографа Sasha Box.