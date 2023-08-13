На "Станции Манеж" Мосурбанфорума юных гостей встретят Чебурашка, Карлсон и другие герои

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пообщаться с героями мультфильмов и получить игрушечные права на управление мотоциклом смогут маленькие посетители выставки "Станция Манеж", которая откроется в середине августа.

Маленьких гостей выставки встретят Чебурашка и другие любимые герои отечественных мультфильмов: Волк и Заяц и мультсериала "Ну, погоди! Каникулы", Бо из "Оранжевой коровы", Малыша и Карлсона из одноименной сказки. Со всем персонажами можно будет сделать фото на память.

Отмечается, что на выставке "Станция Манеж" будет интересно как детям, так и и их родителям.

"На выставке “Станция Манеж” будет интересно и взрослым, и детям. Взрослые увидят, как менялся транспорт столицы в последние годы, и ближе познакомятся с крупнейшими реализованными проектами. Дети смогут погрузиться в мир транспорта и больше узнать о том, как он устроен. А любимые герои мультфильмов не дадут маленьким гостям заскучать", — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Юлия Темникова.

Помимо героев мультфильмов, детей ждет обширная образовательная и развлекательная программа в семейном досуговом центре. Там дети смогут изучить правила дорожного движения и даже получить игрушечные права для управления мотоциклом, поучаствовать в мастер-классах и квестах. Самые активные участники получат подарки от транспортного комплекса.

Выставка "Станция Манеж" пройдет с середины августа по 10 сентября на одной из площадок Московского урбанистического форума в Центральном выставочном зале "Манеж".

Ранее сообщалось, что на площадке Московского урбанистического форума (МУФ) в Гостином дворе откроется выставка по мотивам мультфильма "Смешарики". Каждая фигура не только имеет физическое воплощение, но и существует в цифровом формате.