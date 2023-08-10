Веселые игры и полезные занятия ждут детей любого возраста на Мосурбарнфоруме

Фото: mosurbanforum.ru

Для юных посетителей Московского урбанистического форума подготовили масштабную программу. Детей ждут различные шоу и выставки, мастер-классы по разным профессиям и игровые площадки. Подробная информация представлена на официальном сайте мэра Москвы.

Так, на площадке в "Лужниках" возле большой спортивной арены демонстрируют проекты современных столичных кварталов, где во дворах для детей создают игровые зоны. Здесь организаторы форума поставили бассейн с шариками и экскаваторами, которыми можно вылавливать игрушки.

Также у маленьких участников форума есть возможность увидеть выступления настоящих циркачей. В развлекательную программу "Шапито" включили номера с дрессировщиками, воздушными гимнастами и акробатами. В соседней зоне проводят концерты и иммерсивные представления. Родителей предупреждают, что для посещения необходима предварительная регистрация.

Кроме того, дети смогут попробовать себя в роли коммунальщиков, посетив Фестиваль городского хозяйства. Здесь им доверят "починить" фонтан, покажут "Тесла-шоу" и предложат собрать пазлы с объектами газового хозяйства. Также маленькие гости увидят городскую спецтехнику.

Аудиовизуальный перформанс "Город для каждого" демонстрируют на фасаде Дворца водных видов спорта по вечерам. При подготовке шоу использовались возможности искусственного интеллекта. Всех желающих приглашают посетить интересные мастер-классы на площадке "Цифровые технологии Москвы".

Отдельная программа для детей подготовлена и в рамках фестиваля "Сделано в Москве". Запланированы мероприятия на самые разные темы – от моды до спорта.

Пространство "Почувствуй город" поможет подросткам определиться с будущей профессией. На площадке установлены аттракционы, на которых можно попробовать себя в роли гонщика, летчика или стать сотрудником городских служб.

В "Лужниках" планируется провести и спортивные мероприятия. Маленьких посетителей форума ждут зарядки, картинг-заезды, семейный спортивный праздник, веселые старты, фестиваль баскетбола и другое. Предусмотрены и интеллектуальные игры.

Еще одна масштабная площадка Московского урбанистического форума – это Гостиный Двор. Здесь для детей подготовили свыше 250 мероприятий.

Организаторы рекомендуют посетить "Город детства", где каждый получит книгу с картой и заданиями о Москве. Каждые выходные для детей проводят интерактивные программы "История игрушек", "Бухта приключений", "Супергерои", "блогер Пати", "Миу-Миу вечеринка!", "Волшебный бал в Хогвартсе!".

Кроме того, есть возможность понаблюдать за физическими и химическими опытами, поучаствовать в увлекательных и познавательных квестах, а также создать свой космический костюм.

Представители "Союзмультфильма" проведут уроки анимации. Также для маленьких зрителей здесь проводят "Песочное шоу".

Дети смогут внести свой вклад в развитие социальной инфраструктуры столицы, узнать о главных метанавыках, научиться цифровой грамотности, и попробуют нарисовать картину с помощью движений тела.

На площадке "Зарядье" маленьких гостей тоже ждет специальная программа, подготовленная Музеем Москвы, Школой архитектурного развития, центром конструктивного пространства "Зотов", детскими технопарками "На Зорге" и "Наукоград" МФЮА и МАСИ. Здесь организованы мастер-классы о городе, игры "Мафия москвоведов", "Светофор", "Остров" и другие.

Цикл мастер-классов "Город в искусстве" пройдет для детей в зале "Луг". Все желающие могут попробовать создать плакаты, скульптуры, типографику и дизайн циферблатов, а также представить себя архитектором. В свою очередь, мастер-классы по дням недели проведет технопарк "На Зорге".

Площадка в "Манеже" посвящена теме транспорта. Дети смогут сфотографироваться в вагонах "Иволга 3.0" и "Москва-2020", а также посмотреть голограмму с поездом, высота которой достигает 37 метров. Кроме того, здесь работает симулятор кабины машиниста. Можно прокатиться на макетах новейших вагонов метро и МЦД в реальную величину.

"Семейный досуговый центр" научит детей правилам дорожного движения и проведет мастер-класс по моделированию. На его базе также открыта мотошкола. Московский транспорт подготовил подарки для участников квестов, мастер-классов и викторин.

На цокольном этаже выставочного комплекса работает зона фуд-корта.

Ранее сообщалось, что посетители Мосурбанфорума в "Лужниках" узнают, какие электронные проекты помогут принять участие в благоустройстве районов Москвы. Кроме того, время посвятят и проекту "Питомцы в Москве", благодаря которому в столице строят по новым стандартам площадки для выгула собак, а также проводят образовательные и досуговые мероприятия для владельцев.

Также на площадке фестиваля в "Лужниках" откроют благотворительный маркет с участием столичных некоммерческих организаций. Все деньги, полученные от продажи вещей, будут направлены на поддержку подопечных.



На Мосурбанфоруме в "Лужниках" можно покататься на сноуборде и тюбинге