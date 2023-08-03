Гостям Московского урбанфорума расскажут о городских электронных сервисах

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Посетители Московского урбанфорума (МУФ) в "Лужниках" узнают, какие электронные проекты помогут принять участие в благоустройстве районов Москвы. Об этом сообщает пресс-служба АНО "Мой район".

Эксперты форума подскажут горожанам, как они могут повлиять на развитие города. Кроме того, на мероприятии будут представлены последние инфраструктурные проекты Москвы.

Деловая программа включает в себя темы благоустройства общественных пространств, развития активного отдыха, спорта и инфраструктуры для домашних животных, ответственного потребления, городской экологии и другие.

Среди них – проект "Активный гражданин", в рамках которого регулярно проводят голосования по благоустройству общественных пространств. Сервис также позволяет оценить результаты проделанной работы.

Также на МУФ расскажут о сервисе правительства Москвы "Электронный дом". В рамках ресурса московские власти могут проводить опросы и обсуждать вопросы благоустройства с жителями домов, рядом с которыми планируются работы.

Кроме того, время посвятят проекту "Питомцы в Москве", благодаря которому в столицы строят по новым стандартам площадки для выгула собак, а также проводят образовательные и досуговые мероприятия для владельцев.

На МУФ также представят другие проекты, включая программу "Мой район" и экскурсионный проект "Гуляем по Москве", а также обсудят инициативы по развитию районных парков Москвы и межрайонного туризима.

Ранее сообщалось, что на МУФ представят новую модель "Москвича". Седан "Москвич 6" планируют выпустить в продажу в текущем году.

Кроме того, на стенде "Москвича" покажут кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е", производящиеся на предприятии.

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