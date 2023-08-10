Опубликована программа Московского урбанфорума в Гостином Дворе в выходные

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Мастер-классы, спектакли, лекции и другие культурные и познавательные мероприятия подготовили для посетителей площадки Московского урбанистического форума в Гостином Дворе в выходные, 12 и 13 августа. Об этом сообщается на сайте МУФ.

Так, в эту субботу в 13:00 в зале "Москва" состоится спектакль "Мэри Поппинс" театра Булгаковский дом. В 16:00 пройдет встреча с народным артистом России Стасом Михайловым. Певец пообщается с москвичам и исполнит для них свои песни. Также в течение дня запланированы лекции о здоровье и красоте, которые проведут эксперты и блогеры.

Между тем в воскресенье днем театр Терезы Дуровой представит юным зрителям спектакль с интерактивными элементами "Букашки. Фантазия!". Вечером 13 августа в Гостином Дворе запланирована лекция "Культурный ЗОЖ" которую проведут эксперты и стендап-комик Андрей Бебуришвили. В течение дня на площадке будут идти и другие лекции, посвященные здоровью, также запланирован мастер-класс на тему арт-терапии.

Кроме того, в предстоящие выходные запланирована обширная детская программа. В частности, юным посетителям МУФ представят интерактивное шоу "Тролли: в поисках приключений" по мотивам популярного мультфильма, мюзикл и шоу мыльных пузырей "Русалочка", интерактивная программу "Волшебный бал в Хогвартсе". Также дети смогут принять участие в многочисленных челенджах, раскрасить лицо, сыграть в квидич и многое другое.

Ранее сообщалось, что с 11 по 13 августа на площадке МУФ в "Лужниках" в рамках 16-го проекта "Чеховский фестиваль на улицах Москвы" пройдут спектакли с участием испанских артистов. В частности, запланировано выступление артистов "Балета Фламенко" из Барселоны.



Москвичам рассказали о проходящих мероприятиях в рамках МУФ