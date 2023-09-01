Тематический поезд к 270-летию МГУ запустят в столичном метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поезд к 270-летию Московского государственного университета запустят в столичном метрополитене в следующем учебном году. Об этом во время актовой лекции рассказал ректор учебного заведения Виктор Садовничий.

"Подготовка к юбилею идет полным ходом. Это издательская программа (более 300 томов представляют интеллектуальное богатство Московского университета), это различные научно-образовательные проекты факультетов, институтов, это конференции, развитие инфраструктуры, строительство новых зданий", – отметил он.

В частности, в рамках проекта "Созведие-270", приуроченному к юбилею вуза, планируется открыть первую университетскую орбитальную обсерваторию.

"И в случае успешной реализации эта наша обсерватория на ближайшие пять лет будет единственной в мире обсерваторией подобного класса", – добавил ректор МГУ.

Ранее стало известно, что МЧС РФ, Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям вместе с Дептрансом в начале осени запустят в метро Москвы брендированный состав чрезвычайного ведомства. В нем появятся самые разные советы от спасателей, например, как предостеречь себя и близких от опасностей. Также во время поездок можно будет посмотреть видеокомиксы о безопасности и основные правила поведения, воспользоваться QR-кодами, ведущими на видео о происшествиях.

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