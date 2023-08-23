"Поезд безопасности" МЧС России запустят в столичном метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

МЧС России, Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям вместе с Дептрансом в начале осени запустят в метро Москвы брендированный состав чрезвычайного ведомства. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства.

"Для каждого из восьми вагонов разработана своя тематика – сезонные и бытовые риски, с которыми каждый может столкнуться в жизни. Таким образом мы хотим привлечь внимание к культуре безопасности и напомнить об элементарных правилах поведения в нештатных ситуациях", – поделился глава МЧС России Александр Куренков.

Это необходимо, чтобы гражданин был способен предупреждать возможные риски, а при опасности не терялся, добавил министр. В поезде появятся самые разные советы от спасателей, например, как предостеречь себя и близких от опасностей. Также во время поездок можно будет посмотреть видеокомиксы о безопасности и основные правила поведения, воспользоваться QR-кодами, ведущими на видео о происшествиях.

Ранее на Арбатско-Покровской линии метро запустили тематический "Поезд возможностей". Его посвятили национальным проектам страны в сферах здравоохранения, образования, цифровой экономики и экологии.

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