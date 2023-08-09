Московский метрополитен присоединится к пилоту цифрового рубля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Московское метро присоединится к пилоту цифрового рубля, однако сначала проведет тестирование на закрытой фокус-группе, сообщил первый замглавы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Роман Латыпов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, проект цифрового рубля подземка запускает совместно с Банком России. Члены этой закрытой фокус-группы смогут приобрести либо карту "Тройка" в уникальных дизайнах, либо приобрести карту "Тройка" с балансом.

Латыпов отметил, что метрополитен сейчас подстраивает свои процессы, чтобы рассчитываться в цифровом рубле.

Ранее сообщалось, что Банк России начнет тестировать реальные операции с цифровыми рублями для физических и юридических лиц с 15 августа. Пилот будет прежде всего строиться по тестированию таких активных операций, как открытие кошельков в цифровых рублях, переводы в цифровых рублях между клиентами и оплата в торгово-сервисных предприятиях.

13 банков, которые захотели принять участие в тестировании нового вида рубля, уже прошли подготовительные мероприятия по технической подготовке, разработке мобильного приложения. Всего к тестированию цифрового рубля хотят присоединиться еще 19 банков, при этом 16 кредитных организаций готовы включиться в проект в 2024 году.

В конце июля Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля. Речь шла о дополнительной форме российской национальной валюты, которую будут выпускать наряду с уже существующими формами денег. Закон, за исключением ряда положений, вступил в силу с 1 августа 2023 года.

Позже совет директоров Банка России утвердил тарифы по операциям с цифровыми рублями. Отмечалось, что платежи и переводы цифровых рублей для граждан будут бесплатными, что обеспечит для них максимальную доступность операций с цифровой валютой.

По информации ЦБ, в августе планируется пилот с реальными цифровыми рублями с участием ограниченного числа клиентов 13 банков. Проект пройдет в несколько этапов в 2023 и 2024 годах. Введение цифровой валюты в широкий оборот предполагается начать постепенно с 2025 года.

Банк России утвердил официальный логотип цифрового рубля