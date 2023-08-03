Россияне могут оформить виртуальную карту для оплаты покупок в Турции – СМИ

Фото: depositphotos/Spaces

Россияне смогут оплачивать покупки в Турции виртуальными картами платежной системы Troy. Об этом сообщает "Коммерсант".

"В магазинах приложений AppStore и PlayMarket появилось приложение Letim, с помощью которого российские туристы смогут оплачивать товары и услуги, а также снимать деньги в банкоматах в Турции (с помощью QR-кода)", – следует из материала издания.

В приложении туристы смогут открыть виртуальную карту. Лимит операций по ней составляет до 850 тысяч рублей, или 250 тысяч лир в месяц.

Однако вернуть на российскую карту можно только весь остаток с виртуального счета. Помимо этого, для регистрации в приложении пользователям потребуется цифровая копия загранпаспорта.

Разработчик приложения рассказал изданию, что в ближайшее время в нем появится возможность совершать онлайн-операции, а еще через два месяца станет доступна бесконтактная оплата смартфоном через NFC.

В Центробанке газете отказались комментировать "проекты отдельных участников рынка". Однако там же выразили поддержку инициативам, направленным на предоставление возможности безналичных расчетов гражданам РФ.

До этого "Тинькофф" предупредил россиян о прекращении работы карт платежной системы UnionPay за границей из-за западных санкций. Туристам рекомендовали снять наличные средства. Помимо этого, банк планировал приостановить выпуск карт UnionPay для клиентов.



Кубинские банки начали принимать карты "Мир"