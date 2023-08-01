Депутат предложил убрать комиссию за снятие средств и пополнение карт "Мир"

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Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил освободить от комиссий банкоматов операции по снятию и пополнению карт "Мир", независимо от выпустившего карту банка. Соответствующее обращение он направил на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, сообщает RT.

Парламентарий подчеркнул, что после того, как западные страны ограничили деятельность иностранных систем платежных карт в России, национальная платежная карта "Мир" стала главной альтернативой для россиян.

Сухарев добавил, что сейчас многие банки предоставляют россиянам право выпустить карту "Мир" на условиях бесплатного обслуживания. Через банкоматы своей финансовой организации либо банков-партнеров граждане могут бесплатно снять или пополнить средства, однако кредитные организации, не являющиеся банками-партнерами, запрашивают комиссию.

"В условиях продолжающегося внешнего санкционного давления прошу вас рассмотреть вопрос о возможности введения единого правила для всех банков: операции по снятию/пополнению средств карт "Мир" через банкомат любой российской финансово-кредитной организации осуществлять без начисления комиссии", – говорится в обращении законодателя.

"Тинькофф Банк" с 31 июля ввел комиссию за пополнение карт платежной системы "Мир" через банкоматы кредитных организаций, не являющихся партнерами банка. В случае пополнения карты через другие банкоматы, комиссия будет рассчитываться в соответствии с ее тарифом.

К партнерам банка "Тинькофф", через банкоматы которых можно пополнить карты без комиссии, являются МТС, МКБ, ВТБ, "Открытие" и "Почта банк". В банке уточнили, что при пополнении карты "Мир" в стороннем банке с тарифом Tinkoff Black, комиссия составит 2%.

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