00:16Экономика
"Тинькофф" ввел комиссию за пополнение карт "Мир" через банкоматы сторонних банков
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"Тинькофф банк" с 31 июля вводит комиссию за пополнение карт платежной системы "Мир" через банкоматы кредитных организаций, не являющихся партнерами банка. Об этом сообщает ТАСС.
"Из бесплатного лимита пополнений в расчетном периоде будут исключены пополнения карточных счетов с использованием карт "Мир" через банкоматы других банков, не являющихся партнерами банка", – указано в сообщении.
В случае пополнения карты через другие банкоматы, комиссия будет рассчитываться в соответствии с ее тарифом.
К партнерам банка "Тинькофф", через банкоматы которых можно пополнить карты без комиссии, являются МТС, МКБ, ВТБ, "Открытие" и "Почта банк". В банке уточнили, что при пополнении карты "Мир" в стороннем банке с тарифом Tinkoff Black, комиссия составит 2%.
Ранее "Тинькофф Банк" предупредил клиентов о прекращении работы карт UnionPay за границей. Сотрудник поддержки банка сообщил, что карты платежной системы UnionPay прекратили работу уже 20 июля. Кроме того, по его словам, организация в ближайшее время приостановит их выпуск.
До этого Минфин США ввел против "Тинькофф Банка" санкции. Ограничения также последовали со стороны канадских властей.
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