"Тинькофф" ввел комиссию за пополнение карт "Мир" через банкоматы сторонних банков

Фото: 123RF/stlegat

"Тинькофф банк" с 31 июля вводит комиссию за пополнение карт платежной системы "Мир" через банкоматы кредитных организаций, не являющихся партнерами банка. Об этом сообщает ТАСС.

"Из бесплатного лимита пополнений в расчетном периоде будут исключены пополнения карточных счетов с использованием карт "Мир" через банкоматы других банков, не являющихся партнерами банка", – указано в сообщении.

В случае пополнения карты через другие банкоматы, комиссия будет рассчитываться в соответствии с ее тарифом.

К партнерам банка "Тинькофф", через банкоматы которых можно пополнить карты без комиссии, являются МТС, МКБ, ВТБ, "Открытие" и "Почта банк". В банке уточнили, что при пополнении карты "Мир" в стороннем банке с тарифом Tinkoff Black, комиссия составит 2%.

Ранее "Тинькофф Банк" предупредил клиентов о прекращении работы карт UnionPay за границей. Сотрудник поддержки банка сообщил, что карты платежной системы UnionPay прекратили работу уже 20 июля. Кроме того, по его словам, организация в ближайшее время приостановит их выпуск.

До этого Минфин США ввел против "Тинькофф Банка" санкции. Ограничения также последовали со стороны канадских властей.



Новый лимит установят на переводы между своими счетами в разных банках в РФ