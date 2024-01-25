Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московская канатная дорога возобновила перевозку пассажиров, сообщила пресс-служба канатки.

Уточняется, что пассажиры могут проехать по ней с 13:30 25 января.

Канатная дорога переносила время открытия движения через Москву-реку по техническим причинам. Проверялась готовность всех систем к безопасной перевозке пассажиров.

Ранее сообщалось, что проезд на Московской канатной дороге в праздничный день будет бесплатным для Татьян, а студентам сделают скидку 50%. Акция продлится до 14:00 26 января.



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