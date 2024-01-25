Движение на Московской канатной дороге откроют после проверки готовности систем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение на Московской канатной дороге в четверг, 25 января, будет запущено позже обычного. Сначала специалисты проверят готовность всех систем к работе. Об этом рассказали в пресс-службе комплекса "Воробьевы горы".

"25 января, Московская канатная дорога перенесла время открытия движения через Москву-реку с 11:00 по техническим причинам. Сообщение по воздуху будет запущенно, как только будет информация от технических служб канатной дороги о 100% готовности всех систем к безопасной перевозке пассажиров", – уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что акция, посвященная Татьяниному дню, продлится до 14:00 26 января. Так, у Татьян есть возможность бесплатно проехать по канатной дороге, а для студентов действует скидка 50%.

Ранее сообщалось, что в честь Татьяниного дня вход на каток "Мечтатели" в "Лужниках" с 24 по 26 января сделали бесплатным для студентов. Чтобы попасть на ледовую арену, нужно взять с собой студенческий билет. Непосредственно в праздник, 25 января, гостей ледовой площадки ждет музыкальная программа.

Кроме того, бесплатно покататься на коньках можно на площадках фестиваля "Московские сезоны". До конца зимы на них будут работать 23 катка. Они открыты по будням с 11:00 до 22:00 и по выходным с 10:00 до 22:00. Нужно лишь заранее зарегистрироваться.



Московская канатная дорога запустила акцию для Татьян