Перевернувшийся на пруду в Царском Селе понтон принадлежит частному подрядчику

Фото: телеграм-канал "Mash на Мойке"

Понтон, который перевернулся вместе с 24 пассажирами на борту в Санкт-Петербурге, принадлежит частной компании, которая занимается перевозками на территории музея-заповедника "Царское Село". Об этом ТАСС сообщил источник в полиции.

По информации правоохранительных органов, у группы людей, которая оказалась на борту понтона, проходило корпоративное мероприятие. При этом в Екатерининском парке они находились с разрешения музея.

Агентство также уточняет, что одной из погибших стала 28-летняя актриса Анастасия Голикова, которая играла в постановках Театра имени Вахтангова и Театра наций в Москве. Другие пострадавшие тоже были профессиональными артистами.

В пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга изданию сообщили, что к текущему моменту трое людей, получивших травмы, были выписаны из больницы.

Понтон опрокинулся вместе с 24 пассажирами на Большом пруду в Екатерининском парке утром 6 июня. По версии следствия, это произошло во время разворота транспортного средства.

В результате один человек погиб и еще трое пострадали. Региональный СК РФ завел дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

