06 июня, 14:23Происшествия
Число пострадавших при столкновении двух трамваев в Кемерове выросло до 119
Фото: kuzbass.sledcom.ru
Число пострадавших в результате столкновения двух трамваев в Кемерове увеличилось до 119 человек. Об этом ТАСС рассказали в оперативных службах.
Как сказано в сообщении, 21 человек был госпитализирован. В общей сложности врачи уже отпустили домой на амбулаторное лечение примерно 84 взрослых и 10 детей. При этом еще четыре человека проходят обследование у медиков.
Столкновение двух трамваев произошло в Кемерове утром 6 июня. В результате аварии один человек погиб. Всем пострадавшим оказывают необходимую медпомощь.
По факту ДТП следователи завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Новости регионов: трамваи столкнулись в Кемерове