Число пострадавших при столкновении двух трамваев в Кемерове выросло до 119

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Число пострадавших в результате столкновения двух трамваев в Кемерове увеличилось до 119 человек. Об этом ТАСС рассказали в оперативных службах.

Как сказано в сообщении, 21 человек был госпитализирован. В общей сложности врачи уже отпустили домой на амбулаторное лечение примерно 84 взрослых и 10 детей. При этом еще четыре человека проходят обследование у медиков.

Столкновение двух трамваев произошло в Кемерове утром 6 июня. В результате аварии один человек погиб. Всем пострадавшим оказывают необходимую медпомощь.

По факту ДТП следователи завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

