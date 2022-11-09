Онколог рассказала, могут ли антидепрессанты стать причиной рака

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Антидепрессанты повышают риск рака молочной железы, о чем свидетельствуют некоторые научные работы. Об этом Москве 24 рассказала онколог, гинеколог, эксперт телеканала "Доктор" Марина Травина.

Эксперт пояснила, что антидепрессанты повышают уровень пролактина, что влияет на состояние рецепторной активности и чувствительности молочных желез. По ее словам, из-за онкологии у женщины могут быть молозивные выделения.

"Это фактор риска, который меняет чувствительность рецепторов к гормонам. Они изменились, у нас более чувствительные рецепторы к эстрогену, блокируется прогестерон, следовательно, не так уже правильно в балансе пролиферация и апоптоз", – пояснила Травина.

Рак молочной железы может появиться и в результате заместительной гормональной терапии. Врач заявила, что при наличии опухоли гинеколог может назначить менопаузальную или заместительную гормонотерапию. Тогда гормоны влияют на опухоль как катализатор, и она увеличивается в размере.

"Поэтому первые два года после назначения мы очень внимательно следим, и, если появилось что-то новое, это всегда для нас действительно сигнал провести все возможные методы обследования для того, чтобы ничего не пропустить", – поведала специалист.

Онколог подчеркнула важность все делать вовремя. По ее словам, если женщина, которая уже 10 лет находится в климаксе, решила пропить гормоны без назначения врача, то это будет стрессом для ее организма. Травина пояснила, что организм такой женщины привык к отсутствию гормонов.

Врач заключила, что перед назначением гормональной терапии для продления молодости следует проверить молочную железу.

Ранее врачи заявили, что размер груди у женщин не влияет на риск развития рака. Подобное утверждение является мифом. Причинами образований злокачественных опухолей являются возраст, наследственные особенности и гормональный фон.



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