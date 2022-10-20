Размер груди не влияет на риск развития рака у женщин – ФМБА

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Размер груди не влияет на риск развития рака у женщин. Подобное утверждение является мифом, сообщает пресс-служба Федерального научно-клинического центра специализированных видов медпомощи и медтехнологий Федерального медико-биологического агентства (ФНКЦ ФМБА) России.

"Размер груди не влияет на риск развития рака молочной железы", – сообщили врачи центра.

По данным специалистов, причинами образований злокачественных опухолей являются возраст, наследственные особенности и гормональный фон. Однако, по утверждению врачей, чем больше площадь железистой ткани, тем выше становится вероятность возникновения патологий.

"Так как на начальных этапах развития рака опухолевые образования достигают не более 2 сантиметров, женщинам с большим размером груди тяжелее их прощупать", – сообщили в пресс-службе.

Врачи отметили, что, согласно исследованиям европейских специалистов, операции по уменьшению объема груди могут снизить риск развития злокачественных опухолей.

Уточняется, что ежегодно рак молочной железы диагностируют у 50 тысяч жительниц России. За последние 15 лет в стране зафиксировали рост заболеваемости в 2 раза.

"Такая статистика отчасти связана с улучшением качества диагностики, позволяющим определять наличие новообразования на начальном этапе развития", – говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе медицинского учреждения уточнили, что 40% заболеваний все еще определяют только на поздних стадиях.

Ранее ученые сообщили, что регулярные физические нагрузки могут снизить риск развития рака груди у женщин. Об этом свидетельствуют данные, полученные специалистами в ходе исследования.

При этом ученые подчеркнули, что регулярными можно считать занятия физической активностью 3 раза в неделю. Если выполнять физические упражнения еще чаще, можно снизить риск развития злокачественных новообразований на 41%.

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