Онколог рассказал, как предотвратить развитие рака груди

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Врач-онколог, маммолог, кандидат медицинских наук, заведующий онкохирургическим отделением в ЦКБ "РЖД-Медицина" Владимир Воротников рассказал, как можно предотвратить развитие рака груди. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По его словам, предотвратить развитие заболевания поможет ранняя диагностика. Так, в первую очередь пациенту следует прийти на скрининг.

"Скрининг – то есть ранняя диагностика – это выявление онкологического заболевания до появления симптомов. Именно на ранних стадиях лечение рака наиболее эффективно", – рассказал онколог.

Воротников отметил, что также для предотвращения развития раковой опухоли врачи могут выписать пациенткам в возрасте от 50 лет препараты с целью гормональной профилактики.

Ранее заместитель главного врача по онкологической помощи филиала израильской клиники "Хадасса" в Сколково Дмитрий Горнастолев рассказал, что врачам сложно выявлять рак желчного пузыря на ранней стадии из-за неявных симптомов. В частности, она характеризуется желтухой и болью в животе.

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