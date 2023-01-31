Вирусолог назвал симптомы заражения гриппом B

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У заболевших гриппом B может наблюдаться высокая температура, кашель, насморк и боль в горле. Об этом Москве 24 рассказал вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в РФ растет число заражений гриппом B. Отмечается, что при этой инфекции у заболевших чаще наблюдаются случаи пневмонии. В ведомстве также добавили, что в стране заболеваемость ОРВИ и гриппом на четвертой неделе выросла на 7%.

"Симптомы у гриппа B такие же, что и при вирусе гриппа A. Отличить его по клинике нельзя. Только лабораторные тесты показывают, какой это вирус гриппа – A или B", – отметил Альтштейн.





Анатолий Альтштейн вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи У заболевших температура может подниматься. Могут быть симптомы респираторного заболевания – насморк, кашель, боль в горле.

Специалист добавил, что симптомы могут проявиться через 2–3 дня после заражения. Само заболевание, как правило, длится примерно 4–7 дней.

Альтштейн добавил, что в группе риска по развитию осложнений находятся пожилые граждане, люди с хроническими заболеваниями и грудные дети.





Анатолий Альтштейн вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Чтобы защититься, нужно избегать контактов с людьми, у которых есть проявление респираторного заболевания. Вообще стараться держаться от людей в период эпидемии на расстоянии примерно двух метров. Это то, что называется дистанцированием. Кроме того, ношение масок тоже будет полезно. Мытье рук, конечно.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предупредила россиян о риске дважды за сезон переболеть гриппом. По ее словам, такое возможно, поскольку в стране одновременно циркулирует сразу несколько штаммов этой инфекции. Пшеничная также добавила, что вакцинация является лучшей профилактической мерой против гриппа.



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