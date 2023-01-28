12:27Общество
В Роспотребнадзоре предупредили о риске заболеть гриппом дважды за сезон
Фото: depositphotos/ia__64
Перенесенный один раз грипп не исключает вероятности снова заболеть в тот же сезон. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Это связано с тем, что одновременно циркулирует несколько штаммов вирусов гриппа. Таким образом, если вы заболеете одним штаммом гриппа, нет никакой гарантии, что не заболеете другим", – объяснила она.
По ее словам, антитела, защищающие от одного штамма вируса, не всегда эффективны против другого.
Лучший способ профилактики гриппа, отмечает Пшеничная, – вакцинация. Даже если человек уже переболел, ему все равно следует привиться, так как вакцина обычно защищает от нескольких разных штаммов гриппа подтипов А и В.
Ранее сообщалось, что заболеваемость гриппом и ОРВИ за предыдущую неделю снизилась на 4,1%. Общее количество заболевших составило 856 тысяч человек.
Доля гриппа B превысила 30% от общего числа респираторных вирусов в РФ
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