В Роспотребнадзоре предупредили о риске заболеть гриппом дважды за сезон

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Перенесенный один раз грипп не исключает вероятности снова заболеть в тот же сезон. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Это связано с тем, что одновременно циркулирует несколько штаммов вирусов гриппа. Таким образом, если вы заболеете одним штаммом гриппа, нет никакой гарантии, что не заболеете другим", – объяснила она.

По ее словам, антитела, защищающие от одного штамма вируса, не всегда эффективны против другого.

Лучший способ профилактики гриппа, отмечает Пшеничная, – вакцинация. Даже если человек уже переболел, ему все равно следует привиться, так как вакцина обычно защищает от нескольких разных штаммов гриппа подтипов А и В.

Ранее сообщалось, что заболеваемость гриппом и ОРВИ за предыдущую неделю снизилась на 4,1%. Общее количество заболевших составило 856 тысяч человек.



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