Врач предупредил о риске заражения взрослых детскими болезнями

Фото: depositphotos/Madhourses

Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков рассказал об участившихся случаях детских болезней у взрослых и объяснил, с чем связана данная тенденция. Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, не все знают, что необходимо обновлять иммунитет от ряда болезней – в частности кори и коклюша.

"У вакцин есть определенный срок, на который они вырабатывают иммунитет к тому или иному заболеванию. По истечении этого срока защита исчезает. В связи с этим среди взрослого населения часто регистрируются вспышки заболеваний, типичных для детей", – пояснил Тимаков.

Инфекционист добавил, что во взрослой популяции увеличилось число случаев заражения корью. Согласно нормам, после 25 лет следует обновлять прививку от этой болезни, поскольку иммунитет имеет свойство угасать.

Кроме того, примерно через 10–15 лет снижается иммунитет от коклюша за счет использования ослабленных вакцин. Нередки даже случаи, когда дети заражаются коклюшем от взрослых, а не от собственных сверстников.

Евгений Тимаков посоветовал также пройти ревакцинацию от дифтерии и столбняка. Женщинам при планировании беременности уместно сделать прививку от краснухи.

Ранее доктор биологических наук Оксана Гизингер назвала способы уберечь ребенка от заражения вирусными болезнями в детском саду. Для укрепления организма она посоветовала закаливание, прогулки на свежем воздухе и регулярную влажную уборку дома.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!