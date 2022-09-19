Врач рассказала, как уберечь ребенка от болезней в детсаду

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Закаливание, прогулки на свежем воздухе, одежда по погоде и регулярная влажная уборка помогут организму ребенка бороться с вирусами. Об этом в беседе с RT пояснила доктор биологических наук Оксана Гизингер.

По ее словам, на работу иммунной системы влияет витамин D, который есть в рыбе жирных сортов. Кроме того, для профилактики простуды родителям стоит обеспечить качественный ночной сон ребенку.

"В этом вопросе важна гигиена сна: рекомендуется проветривать комнату на ночь, за пару часов до сна исключить любые мерцающие экраны и ограничить физическую активность, наладить строгий режим времени отхода ко сну и подъема", – заключила она.

Гизингер отметила, что при попадании ребенка в детский сад его иммунитет сталкивается с различными вирусами и бактериями, поэтому учится вырабатывать против них защиту. Она добавила, что дети могут болеть острыми респираторными заболеваниями до восьми раз в год.

При этом эксперт подчеркнула, что частые простуды не повод не отдавать ребенка в детсад. В этом случае адаптация организма начнется в школе.

Кроме того, Гизингер пояснила, что иммунитет ребенка может быть ослаблен на фоне стресса из-за расставания с родителями и привычной домашней обстановкой. Иногда родители не могут брать длительный больничный, поэтому ребенок возвращается в детсад, не выздоровев до конца.

Врач рекомендовала обратиться к специалисту, если дети болеют практически ежемесячно. В этом случае педиатры отнесут их к группе "часто болеющих детей". Такого ребенка врачи ставят на специальный учет, изучают причины болезни и проводят терапию, что позволяет избежать развития хронических бронхолегочных заболеваний.

Ранее главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ Лейла Намазова-Баранова рассказала, что в большинстве стран Евросоюза, США и Австралии от COVID-19 прививают детей 12–17 лет, в некоторых государствах вакцинируют и детей дошкольного и младшего возраста. По ее словам, ревакцинация подростков предусмотрена через полгода после окончания первой серии прививок. Кроме того, обсуждается и широкая вакцинация малышей от шести месяцев до 4 лет.

