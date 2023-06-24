Москвичей предупредили о дожде 24 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В субботу, 24 июня, в столице прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами ожидается кратковременный дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 21 до 23 градусов, по области – от 20 до 25 градусов.

Ветер северный и северо-западный будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице понизиться до 12 градусов, а в Подмосковье – до 9 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на следующей неделе в Москве ожидается комфортная погода без осадков, столбики термометров покажут до 26 градусов.

До этого руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что июль в столице окажется богатым на осадки и будет гораздо дождливее июня.

"Атмосфера": кратковременный дождь ожидается в Москве 24 июня