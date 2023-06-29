Москвичам рассказали о погоде 29 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В четверг, 29 июня, в Москве и области прогнозируется облачная погода, ожидаются дожди, местами сильные, в некоторых районах возможны гроза и град. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в столице составит от 18 до 20 градусов, а в Подмосковье – от 17 до 22 градусов.

Скорость юго-восточного ветра составит 6–11 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать скорости в 17 метров в секунду.

Атмосферное давление установится на отметке в 738 миллиметров ртутного столба.

В Московском регионе из-за града, грозы и сильного ветра объявлен желтый уровень погодной опасности.

Ожидается, что в Москве 29–30 июня может выпасть почти половина месячной нормы осадков. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова объяснила интенсивные ливни действием циклона, который постепенно смещается к Москве со стороны Минска.



Синоптики обещают сильные дожди в Москве