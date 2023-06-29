Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сильный ливень с грозой накрыл Москву днем в четверг, 29 июня. Небо в центре города затянуло тучами.

Примерно в 15:00 в городе пошел интенсивный дождь. Горожане могут наблюдать сверкающие молнии и слышать раскаты грома.

О том, что столицу во второй половине дня накроет сильный дождь, ранее рассказали в комплексе городского хозяйства. По данным синоптиков, за минувшую ночь в некоторых районах Москвы выпала почти треть месячной нормы осадков.

Сообщить о скоплениях воды можно по номеру телефона 8 (495) 539-53-53.

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что дожди продлятся до 1 июля включительно, уже после этого в город вернется сухая погода.

В пятницу, 30 июня, в столице ожидается прохладная погода, столбики термометров покажут до 18–20 градусов. В течение дня будут идти дожди, которые начнутся в 12:00 и продлятся до вечера, 21:00.

За сутки в столичном регионе может выпасть значительное количество осадков, порядка 5–10 миллиметров. В субботу, 1 июля, дожди также сохранятся. Кратковременные осадки могут пройти по всей Москве. Днем воздух прогреется до 22–24 градусов.

Уже в воскресенье и в последующие дни в город вернется солнечная и сухая погода.

Дожди вновь накроют столицу во второй половине дня