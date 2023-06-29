12:16Общество
Синоптик рассказала, когда в Москве закончатся дожди
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Дожди в столице продлятся до 1 июля включительно, затем в город вернется сухая погода. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
По прогнозам синоптика, в пятницу, 30 июня, в городе будет довольно прохладно. Температура воздуха днем составит 18…20 градусов. "Целый день есть вероятность дождей. Скорее всего, они начнутся после 12 часов и продлятся до 21 часа. За день может выпасть значительное количество осадков, где-то 5–10 миллиметров", – предупредила специалист.
В субботу, 1 июля, вероятность осадков также сохраняется. Небольшой кратковременный дождь возможен местами на протяжении всех суток. При этом днем воздух прогреется до 22…24 градусов.
В воскресенье столбики термометров в Москве покажут 24...25 градусов. В понедельник и вторник, 3 и 4 июля, воздух прогреется до 25...27 градусов.
Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, каким будет июль в Москве. По прогнозам синоптика, второй месяц лета начнется с тепла, затем не исключены два или три промежуточных похолодания. В целом июль окажется богатым на осадки.
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