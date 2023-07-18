Москвичей предупредили о резком похолодании

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К среде, 19 июля, в Москве похолодает на 8–10 градусов по сравнению с 18 июля. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Синоптик сообщил, что столбики столичных термометров 19 июля будут на уровне 17–19 градусов, в области ожидается 16–21 градус. При этом будет чувство, что на улице холодно и зябко, потому что влажность будет близка к 100%, ожидается ветер, подчеркнул он.

Вильфанд добавил, что 18 июля воздух в Москве может прогреться до 29 градусов, но вечером станет облачно, будут условия для гроз и дождей.

"Дожди в Москве и Московской области будут разной интенсивности, прогнозируется гроза с порывами ветра до 20 метров в секунду", – заключил эксперт.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео-ТВ" Александр Ильин сообщил, что в столице и области пройдут обильные дожди, которые продлятся до 20 июля. Они начнутся во второй половине дня 18 июля.

До этого ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог Алексей Карнаухов заявил, что Центральной России не грозит повторение аномальной жары и природных пожаров, как в 2010 году. Так как в 2023 году прошло достаточное количество дождей, пояснил специалист.

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